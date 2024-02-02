Тула, 2 февраля, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут обеспечены заказами на годы вперёд, а вклад оборонной отрасли в развитии России будет только расти. Об этом 2 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с сотрудниками предприятий ОПК в Туле в рамках проекта «Всё для победы!».

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По словам президента, сегодня на 95 процентов обновлены стратегические ядерные силы, а их морская составляющая обновлена почти на все 100 процентов.

Российский лидер призвал российский ОПК добиться подобных результатов и по оснащению армии и флота всей линейкой обычных вооружений, включая перспективные образцы нового поколения.

«И мы эти планы обязательно вместе с вами реализуем», — добавил Путин.

Предприятия ОПК и конструкторские бюро «будут гарантировано обеспечены заказами на годы вперёд», а их вклад в развитии страны будет только расти, подчеркнул глава государства.

Как передавало ИА Регнум, ранее, в ходе поездки в Тулу президент также заявил, что производство бронезащиты для бойцов спецоперации выросло в 10 раз. Работники предприятий российского ОПК обеспечивают не только высокое качество, но и необходимое количество продукции, подчеркнул Владимир Путин.

В ходе встречи с участниками форума президент также заявил, что государство будет работать над дальнейшим повышением зарплаты сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса и другими мерами социальной поддержки этих работников.

Уже выделенные на арендное жильё для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса деньги должны помочь улучшить жилищные условия 38 тысячам человек, рассказал также глава государства.

Оборонные предприятия России обеспечены заказами под завязку, отметил также глава государства. Он заявил, что оборонная промышленность демонстрирует хорошие темпы и качество работы, и по всей номенклатуре вооружения — бронетехнике, ракетной технике, высокоточному оружию и другим— качество и количество обеспечиваются хорошими темпами.