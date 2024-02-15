Нижний Тагил, Свердловская область, 15 февраля, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России в разы нарастил выпуск различной техники. Об этом 15 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с рабочими «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле.

Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

Глава государства отметил, что в целом ОПК продемонстрировал очень хорошие результаты за предыдущие полтора года.

«Что касается производства индивидуальной бронезащиты для ребят, оно выросло в 10 раз, автомашин разного класса выросло в семь раз, производство танков выросло в пять раз — не на какие-то проценты, а в пять раз, — а производство бронемашин различного класса — в три с половиной раза. <…>Все в разы, разы», — указал президент.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ заявил, что в России производство бронетанкового вооружения в 2023 году выросло втрое, беспилотников — вдвое. По технике связи, по средствам поражения, радиоэлектронной борьбы и разведки — более чем пятикратный рост, добавил он.

9 ноября 2023 года во время беседы с военнослужащими в Алабино заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России зафиксировали невиданный уровень роста производства вооружений. Он отметил кратный рост производства отдельных видов вооружений и военной техники, специальной техники и средств поражения.

В ходе разговора после церемонии вручения наград «Золотые Звёзды» 8 декабря президент также заявил, что оборонная промышленность России набирает обороты. Объёмы производства увеличились «в разы», и хотя «ещё не всего хватает», работа ведётся всё более грамотно, отметил глава государства.

В сентябре 2023 года Путин обозначил главной стратегической задачей военно-промышленного комплекса обеспечение вооружения для специальной военной операции в полном объёме. Президент отметил, что необходимо проанализировать выполнение графика поставок востребованных образцов вооружений и техники и определить приоритетные задачи на 2024 год.