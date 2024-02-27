Грайворонский район, Белгородская область, 27 февраля, 2024, 07:27 — ИА Регнум. В результате украинской атаки 26 февраля в Грайворонском округе Белгородской области количество пострадавших жителей с серьёзными ранениями возросло до четырёх человек, сообщил 27 февраля в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Telegram-канал губернатора Белгородской области Последствия обстрела ВСУ Белгородской области

«В больницу привезли ещё одного пострадавшего жителя в тяжёлом состоянии. Его состояние удалось стабилизировать, поэтому уже сейчас его отправили в областную клиническую больницу», — написал он.

Гладков напомнил, что накануне при ударе украинских боевиков в Новой Таволжанке ранения средней тяжести получили три человека, двое из них — дети. По словам губернатора, врачи оценивают состояние одного мальчика как удовлетворительное. Второй мальчик получил осколочное ранение ног, его вскоре отправят в Москву.

Гладков пообещал, что власти окажут всем пострадавшим необходимую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля ВСУ обстреляли из миномётов село Новая Таволжанка в Белгородской области, пострадали двое детей в возрасте 10 и 11 лет. В результате миномётного обстрела Новой Таволжанки в многоквартирном трёхэтажном доме было выбито пять окон. Кроме того, был посечён один автомобиль.

В этот же день украинские боевики несколько раз атаковали населённые пункты Белгородской области. Силами российской ПВО были уничтожены в воздухе шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Град», выпущенные ВСУ по территории России.