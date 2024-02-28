Вашингтон, 28 февраля, 2024, 05:31 — ИА Регнум. Конгрессмены США уже в большей своей части открыто заявляют о том, что конфликт на Украине необходимо урегулировать путём переговоров с Россией. Об этом написала газета Politico.

Иван Шилов ИА Регнум Конгресс США

Ещё несколько месяцев назад такого мнения придерживалось меньшинство законодателей.

«Реальность заключается в том, что эта война завершится урегулированием путём переговоров. Вопрос состоит лишь в том, у кого к этому моменту будет больше рычагов влияния», — считает зампредседателя сенатского комитета по разведке Марко Рубио.

Сенатор Джей Ди Вэнс солидарен с коллегой. Он заявил, что нужен вариант, при котором Украина сможет сохранить свою страну. По его словам, Белый дом во главе с Джо Байденом «всегда на несколько месяцев отстаёт в понимании реальной ситуации на местах».

И такие мнения, по заключению издания, отражают позицию многих республиканцев, которые говорят, что шансы Украины на победу крайне малы. Также среди законодателей растёт число тех, кто выступает против отправки украинской армии помощи на безоговорочной основе.

Как сообщало ИА Регнум, нижняя палата Конгресса США 15 февраля ушла на рассчитанный до конца февраля перерыв, не проголосовав по законопроекту о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Парламентарии вернутся к работе 28 февраля. В пресс-службе Белого дома назвали это «бегством на незаслуженный отдых».

Выделенные США финансовые средства на помощь Украине оседают в мировых столицах отмывания денег. Такое заявление сделал 23 февраля член палаты представителей американского Конгресса Мэтт Гаетц (республиканец от штата Флорида) в ходе выступления на конференции во Флориде.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина неизбежно потерпит поражение в конфликте с Россией с тяжёлыми последствиями для украинцев, свободы и демократии, если США не возобновят программу поддержки Киева.