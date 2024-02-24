Вашингтон, 24 февраля, 2024, 07:02 — ИА Регнум. Выделенные США финансовые средства на помощь Украине оседают в мировых столицах отмывания денег. Такое заявление сделал 23 февраля член палаты представителей американского конгресса Мэтт Гаетц (республиканец от штата Флорида) в ходе выступления на конференции во Флориде.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Мы пока заблокировали большее финансирование для Киева. Мы отстранили бывшего спикера палаты Кевина Маккарти, который одобрил выделение 115 миллиардов Украине. Они, как мы сейчас видим, растекаются по мировым центрам отмывания денег», — указал конгрессмен.

Гаетц подчеркнул, что США нужно отказаться от оказания финансовой помощи другим государствам до тех пор, пока не будет сокращён собственный «раздутый» федеральный бюджет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, Украина неизбежно потерпит поражение в конфликте с Россией с тяжёлыми последствиями для украинцев, свободы и демократии, если Соединённые Штаты Америки не возобновят программу поддержки Киева.

Кроме того, украинский глава 8 февраля провёл встречу с двухпартийной делегацией палаты представителей Конгресса США. В ходе переговоров обсуждались возможные поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS, но конгрессмены заявили об отсутствии решения по данному вопросу.