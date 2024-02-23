Вашингтон, 24 февраля, 2024, 00:53 — ИА Регнум. Украина неизбежно потерпит поражение в конфликте с Россией, если Соединённые Штаты Америки не возобновят программу поддержки Киева, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский делегации американских сенаторов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Зеленский сказал мне и нашей делегации, что Украина проиграет войну с тяжёлыми последствиями для украинского народа, США, демократии и свободы без этой жизненно важной помощи», — указал лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса США Чак Шумер, опубликовав сообщение на своей странице в социальной сети X.

Также сенатор в очередной раз призвал спикера палаты представителей Конгресса Майка Джонсона (республиканец) утвердить разработанный и принятый Сенатом законопроект, предполагающий выделение 95 миллиардов долларов на поддержку Украины, Израиля и Тайваня.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский провёл встречу с двухпартийной делегацией палаты представителей Конгресса США 8 февраля. В ходе переговоров стороны обсудили возможные поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS, однако конгрессмены заявили ему об отсутствии решения по этому вопросу.