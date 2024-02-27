Вашингтон, 28 февраля, 2024, 02:39 — ИА Регнум. Власти США допускают, что без возобновления поддержки Киева российские войска могут добиться новых территориальных успехов на Украине уже через один или два месяца. Об этом 27 февраля на брифинге для журналистов заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Он добавил, что по оценкам американской администрации продвижения армии РФ можно ожидать как на востоке, так и на юге Украины.

Также Кирби подчеркнул важность продолжения оказания США поддержки Киева.

Как сообщало ИА Регнум, стратегия США по сдерживанию России за счёт жизней граждан Украины и посредством военной поддержки киевского режима бесперспективна, отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Боевой потенциал ВСУ снижается, в среднем с начала 2024 года противник ежедневно терял более 800 человек и 120 единиц вооружения, общие потери ВСУ за время спецоперации составили более 444 тысяч военных.

Российские войска продолжат выполнять поставленные Верховным Главнокомандующим задачи вплоть до достижения всех целей спецоперации, добавил Шойгу.

Бывший начальник генерального штаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы 26 февраля заявил, что в ближайшее время киевские войска могут потерять контроль над большими территориями, в том числе над Купянском и Харьковом. Положение ВСУ настолько сложное, что они едва ли могут ставить задачу остановить ВС РФ, киевская армия способна только замедлить это продвижение, отметил эксперт.

Украина сталкивается с катастрофическими последствиями из-за того, что Конгресс США не одобрил выделение дополнительной военной помощи ВСУ, заявил глава Белого дома Джо Байден. В свою очередь американский журналист Такер Карлсон назвал военную помощь США Украине операцией по отмыванию денег и отметил, что даже если $60 млрд будут выделены ВСУ, это не поможет Киеву победить.