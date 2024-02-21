Вашингтон, 21 февраля, 2024, 05:00 — ИА Регнум. Операцией по отмыванию денег назвал американскую помощь Украине журналист Такер Карлсон 20 февраля в интервью интернет-изданию Blaze.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

Как пояснил американский журналист, $60 миллиардов не помогут Украине одержать верх над Россией в конфликте.

«Ни один честный человек не думает, что это сработает. Это операция по отмыванию денег. Многие люди зарабатывают на этом деньги», — подчеркнул Карлсон, комментируя обсуждение в Конгрессе США выделения финансовой помощи Киеву.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по мнению журналиста Такера Карлсона, финансовая помощь Соединённых Штатов Америки Украине ведёт лишь к отсрочке неизбежного мирного соглашения и смерти украинцев.

При этом Карлсон указал, что Киев никогда не вернёт долг, поэтому все уверения сенатора Линдси Грэма в том, что главе Украины Владимиру Зеленскому лучше эти деньги одолжить, по сути являются мошенничеством.

Палата представителей Конгресса США ушла на очередные каникулы до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту о военной помощи Украине, Тайваню и Израилю. В пресс-службе Белого дома назвали это «бегством на незаслуженный отдых».

Член Республиканской партии от штата Луизиана Майк Джонсон заявил 14 февраля, что палата представителей не уступит давлению Белого дома и не станет одобрять принятый сенатом законопроект о помощи этим трём странам.