Москва, 27 февраля, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Положение Вооружённых сил Украины говорит о том, что стратегия США по сдерживанию России за счёт жизней граждан Украины и посредством военной поддержки киевского режима бесперспективна, заявил 27 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА Регнум

Российские войска осуществляют мощное огневое воздействие на объекты ВСУ, не позволяя им восстанавливать боеспособность, подчеркнул Шойгу на коллегии Минобороны. Боевой потенциал ВСУ снижается, в среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек и 120 единиц вооружения, общие потери ВСУ за время спецоперации составляют более 444 тысяч военных, отметил он.

После провала контрнаступления командование ВСУ пытается за счет резервов не допустить развала фронта, но ВС РФ препятствуют этому, сказал Шойгу.

«Объединённая группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции. В целом это свидетельствует о бесперспективности стратегии США по сдерживанию России за счёт жизней украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима», — заявил министр.

Российские войска продолжат выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим, до достижения всех целей спецоперации, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в своём выступлении министр также отметил, что после освобождения Авдеевки российские войска овладевают новыми рубежами и позициями. С начала 2024 года в регионах, вернувшихся в состав России в 2024 году, было освобождено около 327 кв. км и ещё три населённых пункта (Победа, Ласточкино, Северное).

В скором времени Россия узнает о работе и подвигах, которые практически каждый день совершают военнослужащие Сил специальных операций, заявил также министр. Российские военные работают уверенно, профессионально и достойно, сказал Шойгу, напомнив, что 27 февраля отмечается праздник — День Сил специальных операций.