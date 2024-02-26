Прага, 26 февраля, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Если ВСУ не смогут мобилизовать значительное количество граждан, то уже в ближайшее время киевские войска могут потерять контроль над большими территориями, в том числе над Купянском и Харьковом, заявил 26 февраля бывший начальник генерального штаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы.

Антон Вергун/РИА Новости

Положение ВСУ столь сложное, что они едва ли могут ставить задачу остановить продвижение ВС РФ, киевская армия способна только замедлить это продвижение, отметил Шедивы.

«Ситуация на фронте (для ВСУ — Прим. ред.) сложилась очень тяжёлая. Нужно ставить цель не полностью остановить русских, а хотя бы замедлить их продвижение. Но я подчёркиваю, что это будет возможно после значительного пополнения личного состава. Если Зеленскому это не удастся, фронт может начать рушиться уже в конце весны», — сказал Шедивы в интервью изданию Lidovky.

Российские войска намерены прорваться к северу от Купянска и двигаться на Харьков, заявил Шедивы. ВСУ могут попасть в этой части фронта в «мешок», а кроме того, потеря контроля над частью Харьковской области осложнит снабжение подразделений ВСУ в южной части фронта, подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Луценко заявил, что вслед за Авдеевкой киевский режим может потерять контроль и над другими городами, включая Харьков и Запорожье. Основной причиной постоянных отступлений ВСУ стало эффективное применение ВС России управляемых авиационных бомб, предположил Луценко.

3 февраля обозреватели американского журнала Forbes со ссылкой на источники в генштабе ВСУ отметили: командование киевской армии ожидает, что Вооружённые силы России в марте 2024 года предпримут масштабное наступление в Харьковской области. По этим данным, ВС РФ приготовили на купянском направлении 500 танков, сотни гаубиц и сформировали группировку в 40 тыс. военнослужащих для атаки, а у ВСУ якобы наблюдается острая нехватка снарядов.

Глава киевского режима Владимир Зеленский, комментируя освобождение российскими войсками Авдеевки, ранее заявил, что отступление ВСУ якобы стало следствием нехватки вооружений, и сделал из этого вывод, что ответственность за сдачу города лежит не на Киеве.