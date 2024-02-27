Берлин, 27 февраля, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Россия озабочена всё более агрессивной милитаристской риторикой, звучащей на высоком уровне в Германии, заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

Иван Шилов ИА Регнум

Так он прокомментировал принятие нижней палатой парламента Германии резолюции о поставках Украине дальнобойного оружия для поражения стратегических объектов в российском тылу. Проект резолюции был представлен фракциями правящей коалиции.

Резолюция — очередное свидетельство вовлечённости Германии в конфликт на территории Украины, отметил посол.

«С озабоченностью фиксируем всё более агрессивную милитаристскую риторику, звучащую в Германии на высоком политическом уровне. Имею в виду публичные призывы готовить бундесвер и германское общество к войне с Россией, перенести военные действия на территорию нашей страны, наносить удары по российским министерствам, объектам инфраструктуры», — сказал Нечаев «РИА Новости».

Далеко не все в Германии разделяют подход «ястребов», понимая, во что они втягивают народ страны, добавил посол.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Нечаев, комментируя возможные поставки Киеву немецких крылатых ракет Taurus, заявил, что российский ВПК всегда справлялся с западными «вундерваффе», справится с ними и теперь.

В тексте резолюции не сказано прямо, что Берлин будет поставлять ВСУ именно эти ракеты, а канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что выступает против таких поставок, но Берлин ранее неоднократно нарушал собственные «красные линии», поэтому Россия готова к любому развитию событий, сказал посол.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко ранее пояснил, что если ВСУ действительно получат немецкие ракеты Taurus, то будут использовать их для ударов по объектам в глубине российской территории. При этом дальность применения Taurus составляет до 500 км, что гораздо больше, чем у ракет, уже имеющихся в распоряжении ВСУ.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что если Германия будет направлять ВСУ ракеты Taurus для нанесения ударов по территории России, то удары ВС РФ по заводам в Германии, где эти ракеты производят, будут соответствовать международному праву.