Берлин, 27 февраля, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Оборонная промышленность России справится с новыми поставками немецкого оружия Киеву, заявил 27 февраля «РИА Новости» посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, комментируя принятие парламентом Германии резолюции о поставках дальнобойного оружия Украине.

(сс) ILA-boy

«Что касается так называемых западных «вундерваффе», то наши военные и оборонная промышленность всякий раз с ними справлялись. Так будет и впредь, не сомневаюсь», — сказал он.

Также он подчеркнул, что России необходимо готовиться к любому сценарию в вопросе возможных поставок немецких крылатых ракет Taurus Украине. По его словам, не стоит переоценивать факт отсутствия прямого упоминания ракет Taurus в тексте резолюции.

«Не стал бы переоценивать значение этого факта. Германская сторона, начав с поставок Киеву защитных касок, ранее неоднократно пересекала свои же «красные линии» и сегодня лидирует в Европе по поставкам ВСУ самой широкой номенклатуры вооружений, включая гаубицы, тяжёлые танки, системы ПВО и т.д.», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 22 февраля Бундестаг (нижняя палата немецкого парламента) большинством голосов проголосовал за проект резолюции о поставках дальнобойных систем вооружения Киеву. При этом крылатые ракеты Taurus в документе прямо не упоминаются.

26 февраля федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Он объяснил свой отказ опасениями, что ФРГ будет втянута в конфликт.

Российский военный эксперт Михаил Онуфриенко пояснил, что если ВСУ действительно получат немецкие ракеты Taurus, то будут использовать их для ударов по объектам в глубине российской территории. При этом дальность Taurus до 500 км, а это гораздо больше, чем у ракет Strom Shadow (300 км) и у Scalp (250 км), которые уже есть в распоряжении Киева и которыми и так наносятся удары по российской территории.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что если Германия будет направлять ВСУ ракеты Taurus для нанесения ударов по территории России, то удары ВС РФ по заводам в Германии, где эти ракеты производят, будут соответствовать международному праву.

Президент России Владимир Путин в июле 2023 года пояснил, что новые поставки оружия Киеву будут только затягивать конфликт. Глава государства подчеркнул, что они ничего не изменят на поле боя.