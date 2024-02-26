Берлин, 26 февраля, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Он объяснил свой отказ опасениями, что ФРГ будет втянута в конфликт.

(сс) ILA-boy

«Мы нигде не должны быть связаны с целями, которые достигнет эта система. Я поражаюсь, что некоторых даже не волнует, что они даже не задумываются над тем, что дело может в известной мере дойти до участия в войне из-за того, что мы делаем», — заявил он в ходе конференции, организованной агентством DPA.

Шольц пояснил, что это решение по поставкам ракет — окончательное.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия предоставит Киеву в 2024 году в три-четыре раза больше артиллерийских снарядов, чем в 2023-м. Он добавил, в бюджете ФРГ на текущий год заложено на производство боеприпасов 3,5 млрд евро. По его словам, исход конфликта на Украине в конечном итоге будет решён в том числе на сборочных линиях.

16 февраля Шольц заявил, что ФРГ только в 2024 году выделит Украине 15 млрд евро. Кроме того, канцлер отметил, что в мирных переговорах, с его точки зрения, нет смысла, если речь в них будет идти о капитуляции Киева.