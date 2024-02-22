Берлин, 22 февраля, 2024, 20:07 — ИА Регнум. Бундестаг (нижняя палата немецкого парламента) большинством голосов проголосовал за проект резолюции о поставках дальнобойных систем вооружения Киеву. Трансляция голосования велась на сайте парламента ФРГ.

Иван Шилов ИА Регнум

«За проголосовали 382, против — 284, воздержались двое», — объявила 22 февраля председатель бундестага.

Резолюция представляла фракция оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). В документе говорится о долгосрочной военной поддержке Украины, включая поставку дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов.

При этом крылатые ракеты Taurus в документе прямо не упоминаются.

Ранее против поставок Taurus в бундестаге проголосовали 480 человек, за — 182. В документе ХДС/ХСС призывали немецкое правительство поддержать Киев незамедлительными поставками ракет.

Как сообщало ИА Регнум, больше половины граждан Германии в августе 2023 года высказались против поставок крылатых ракет Taurus ВСУ. При этом 66% респондентов назвали такие действия ошибочными.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 22 февраля заявил, что западные союзники Киева должны передать ВСУ абсолютно всё имеющееся у них вооружение и технику. В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский 19 февраля заявил, что обстановка на фронте под Харьковом для украинской армии стала критической. Он также пожаловался на то, что российская армия использует перебои в поставках западной военной помощи Киеву.

Россия неоднократно выступала с осуждением в адрес западных стран из-за поставок Киеву вооружения. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 19 февраля заявил, что Москва намерена в феврале–марте запросить заседание в Совета Безопасности ООН по поставкам западных вооружений на Украину.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для ВСУ станут для российских военных законной целью. Поставки оружия он называл свидетельством участия этих стран в конфликте. В МИД также отмечали, что страны-члены НАТО «играют с огнём», передавая Киеву оружие.

Президент России Владимир Путин в июле 2023 года подчёркивал, что поставки Украине новых вооружений будут лишь разжигать конфликт.