Париж, 27 февраля, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Основная мысль президента Польши Анджея Дуды, который пожелал, чтобы «не было России», состояла в том, что Польше не нужна сильная Россия, и что она не должна входить в общие структуры с другими странами Европы. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА Регнум научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Станислав Кувалдин.

Иван Шилов ИА Регнум

«С польской точки зрения и учитывая нашу историю… было бы лучше, если бы России не было», — заявил Дуда в интервью французскому телеканалу LCI в ответ на вопрос, хочет ли он распада России.

При этом он отметил, что Польша «500 лет сопротивляется России», якобы несколько раз была под русской оккупацией и страдала. Также польский президент назвал сказками идеи о «Европе от Атлантики до Урала» и о стратегическом балансе в Евразии, которые озвучивают некоторые политики во Франции.

В ходе интервью Дуда умолчал о том, что Речь Посполитая на протяжении веков угнетала православное население захваченных ею регионов Восточной Европы, что в разделах Польши принимали участие ведущие державы Европы — Пруссия и Австрийская империя, а в XX веке польские власти пошли на союз с Германией (которая затем на несколько лет лишила поляков государственности).

Особый акцент в ходе своего интервью Дуда, по замечанию Кувалдина, сделал на том, что Россия ни в коем случае не должна состоять в каких-либо общих структурах с другими странами Европы.

«Поскольку он общался с французской публикой, то остро раскритиковал все построения времён Шарля де Голля об общей Европе от Атлантики до Урала, — указал эксперт. — Он их ядовито высмеял, заявив, что поляки однажды уже были в общем доме с Россией и ничего подобного больше не хотят».

Но самое опасное, по мнению Кувалдина, в том, что президент Польши потребовал у Франции ядерный зонтик для «защиты от России». Ведь Франция — единственная ядерная держава в ЕС.

«Его слова — это, конечно, достаточно опасно, — отметил эксперт. — И восприниматься в России иначе это не может».

При этом в заявлении Дуды не видно никакой конкретики относительно того, как именно он собирается реализовать задуманное, указал собеседник ИА Регнум. Его слова — это речь русофобствующего поляка о его картине мира — нарисованной в радикальных тонах. Надо признать: в Польше крайне популярна точка зрения, согласно которой Россия должна быть изолирована специальным «санитарным кордоном».

Но строить предположение, что Польша получит на этом основании ядерное оружие несерьёзно, уверен Кувалдин. Его заявление, по мнению эксперта, это отражение риторики президента Франции Эммануэля Макрона, настрой которого по отношению к России, в свою очередь, явно меняется на более враждебный.

Ранее 27 февраля ИА Регнум сообщало, что страны — члены НАТО не пришли к единому мнению по поводу возможности отправить свои военные контингенты на Украину. Этот факт признал по окончании конференции по поддержке Киева, прошедшей накануне в Париже, президент Польши Дуда. Он уточнил, что при обсуждении этой темы шла «самая жаркая дискуссия».

При этом страны альянса готовят значительные по объёму поставки боеприпасов и ракетных технологий киевскому режиму.

Отсутствие консенсуса по отправке сухопутных войск на Украину признал и президент Франции.