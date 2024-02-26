Варшава, 27 февраля, 2024, 01:30 — ИА Регнум. Страны — участницы Североатлантического альянса готовят значительные по объёму поставки боеприпасов и ракетных технологий киевским войскам. Об этом заявил журналистам в Париже после окончания конференции по поддержке Украины президент Польши Анджей Дуда.

(сс) Kancelaria Sejmu. Aleksander Zieliński Анджей Дуда

Польский лидер не стал раскрывать подробности, но заверил, что уже в ближайшее время общими усилиями будут подготовлены поставки.

«Было одно очень конкретное предложение», — сказал Анджей Дуда.

Президент также добавил, что на конференции говорили о промышленном сотрудничестве с Украиной, в частности, о ракетной промышленности.

По словам Дуды, Киев имеет ракетное производство, но при этом может получить современные технологии, которые есть у стран НАТО.

«Новые технологии могли бы сделать более современным украинское производство для нужд своей обороны», — пояснил польский политик.

Как сообщало ИА Регнум, канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Он объяснил свой отказ опасениями, что ФРГ будет втянута в конфликт.

Российский военный эксперт Михаил Онуфриенко пояснил, что если ВСУ действительно получат немецкие ракеты Taurus, то будут использовать для ударов по объектам в глубине российской территории.

Руководители ряда стран ЕС и НАТО рассматривают возможность отправки своих военнослужащих на Украину на основе «двусторонних договорённостей» с киевским режимом, заявил 26 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо.