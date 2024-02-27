Москва, 27 февраля, 2024, 13:34 — ИА Регнум. После взятия Авдеевки российские войска продолжают улучшать положение на донецком и купянском направлениях, овладевают новыми рубежами и позициями ВСУ, заявил 27 февраля министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«После взятия под контроль важного авдеевского узла обороны противника группировки российских войск продолжают улучшение своего положения на донецком и купянском направлениях, овладевают новыми рубежами и позициями ВСУ», — сказал глава ведомства.

Он уточнил, что с начала 2024 года на всех направлениях освобождено около 327 квадратных километров территории новых российских регионов. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населённых пунктов Победа, Ласточкино, Северное Донецкой Народной Республики (ДНР).

По словам министра, на других направлениях ВС России непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля в оборонном ведомстве объявили о взятии под контроль российских военных посёлка Ласточкино, расположенного западнее Авдеевки. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, за сутки ВСУ потеряли на данном участке фронта до 150 человек личного состава.

Кроме того, российские военнослужащие артиллерийского расчёта гаубицы Д-30 уничтожили на авдеевском направлении легкобронированную технику ВСУ и сорвали эвакуацию экипажа ранее подбитой боевой машины.

Также 26 февраля в интернете появились кадры первого подбитого американского танка, который был поражён сверху FPV-дроном (после чего уже получил дополнительный выстрел из РПГ). Российские военные уничтожили Abrams в районе Авдеевки, сделал это боец с позывным Рассвет 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.