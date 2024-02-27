Москва, 27 февраля, 2024, 13:57 — ИА Регнум. В скором времени Россия узнает о работе и подвигах, которые практически каждый день совершают военнослужащие Сил специальных операций. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, открывая заседание Коллегии Минобороны страны.

Иван Шилов ИА Регнум

«В недалёком будущем страна узнает о той работе, о тех подвигах, которые совершаются практически ежедневно ребятами из Сил специальных операций», — рассказал Шойгу.

Он отметил, что министерство ежедневно получает доклады о работе военных.

«Работают уверенно, профессионально, достойно, за что им наши слова благодарности и наши поздравления», — добавил министр военного ведомства.

Шойгу подчеркнул, что сегодня, 27 февраля, страна отмечает праздник — День Сил специальных операций.

Как передавало ИА Регнум, Сергей Шойгу в ходе коллегии Минобороны РФ рассказал, что США сформировали сеть из 330 биолабораторий для изучения свойств патогенов, способных вызывать пандемии, 40 из них находятся на Украине. Он добавил, что в связи с этим с каждым годом возрастает роль войск радиационной, химической и биологической защиты.

Кроме того, министр обороны России отметил, положение ВСУ говорит о том, что стратегия США по сдерживанию России за счёт жизней украинцев и посредством поддержки киевского режима бесперспективна. Он сообщил, что российские войска ударами высокоточного оружия уничтожают резервы ВСУ, лишая киевскую армию возможности проводить ротацию и контратаки.