Шойгу заявил, что Россия скоро узнает о подвигах бойцов ССО
Москва, 27 февраля, 2024, 13:57 — ИА Регнум. В скором времени Россия узнает о работе и подвигах, которые практически каждый день совершают военнослужащие Сил специальных операций. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, открывая заседание Коллегии Минобороны страны.
«В недалёком будущем страна узнает о той работе, о тех подвигах, которые совершаются практически ежедневно ребятами из Сил специальных операций», — рассказал Шойгу.
Он отметил, что министерство ежедневно получает доклады о работе военных.
«Работают уверенно, профессионально, достойно, за что им наши слова благодарности и наши поздравления», — добавил министр военного ведомства.
Шойгу подчеркнул, что сегодня, 27 февраля, страна отмечает праздник — День Сил специальных операций.
Как передавало ИА Регнум, Сергей Шойгу в ходе коллегии Минобороны РФ рассказал, что США сформировали сеть из 330 биолабораторий для изучения свойств патогенов, способных вызывать пандемии, 40 из них находятся на Украине. Он добавил, что в связи с этим с каждым годом возрастает роль войск радиационной, химической и биологической защиты.
Кроме того, министр обороны России отметил, положение ВСУ говорит о том, что стратегия США по сдерживанию России за счёт жизней украинцев и посредством поддержки киевского режима бесперспективна. Он сообщил, что российские войска ударами высокоточного оружия уничтожают резервы ВСУ, лишая киевскую армию возможности проводить ротацию и контратаки.