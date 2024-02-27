Москва, 27 февраля, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных ЕС на Украину стало «новым элементом». Вовлечение в горячий конфликт на поле боя — не в интересах европейских стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 февраля журналистам.

Сергей Бобылев/ТАСС Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

По словам представителя Кремля, сам факт обсуждения возможной отправки некоторых контингентов на Украину — это что-то новое. Остальные элементы, в том числе тезис о нанесении России стратегического поражения, президентом Франции так или иначе озвучивались, Москве его позиция известна.

Российская сторона зафиксировала, отметил Песков, что существует «богатая палитра консенсусов» на этот счёт.

Потенциальная опасность вовлечения в горячий конфликт уже на поле боя — не в интересах европейских стран, они должны отдавать себе в этом отчёт, заключил пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Франции Эммануэль Макрон организовал в Париже срочную встречу по Украине, на которую прибыли лидеры примерно 20 западных стран. После встречи он заявил, что участники обсуждали возможность отправки военных из стран ЕС в зону конфликта, но к консенсусу пока не пришли.

Французский премьер-министр Габриэль Атталь подтвердил, что отправка воинских контингентов на Украину не исключена в условиях конфликта, который продолжается «у дверей Европейского союза».

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам парижского саммита отметил, что атмосфера встречи была «военной», на ней не прозвучало ни одного слова о мире. Напротив, участники, по его словам, говорили о поддержании конфликта любой ценой.

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