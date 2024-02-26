Париж, 27 февраля, 2024, 02:20 — ИА Регнум. Союзники Украины сформировали на Западе коалицию по поставкам ВСУ дальнобойного вооружения, заявил 26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон.

Цитата из видео elysee.fr Эммануэль Макрон

«Мы создаём девятую коалицию, которая будет заниматься поставками ракет и бомб средней и большой дальности», — сказал Макрон в ходе пресс-конференции по поддержке Украины, которая транслировалась на странице Елисейского дворца в соцсети X.

Предыдущие восемь созданных коалиций также были посвящены поставкам отдельных видов боеприпасов, напомнил Макрон.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля на открытии конференции по Украине президент Франции утверждал, что западные страны не намерены начинать «войну с русским народом» и будут работать над избежанием эскалации конфликта на Украине.

Лидер французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо 25 февраля призвал отправить Эммануэля Макрона в отставку, если он вместо помощи страдающим от сельскохозяйственного кризиса фермерам хочет увеличить объёмы поддержки киевскому режиму.

По мнению эксперта Бюро военно-политического анализа Николая Костикина, рекомендации Евросоюза по поставкам дальнобойного вооружения Украине свидетельствуют о легитимизации откровенно террористических методов киевского режима. Он напомнил, что ВСУ наносят удары по мирному населению. России, по словам Костикина, необходимо расширять системы противовоздушной обороны и обязательно победить врага на поле боя. Ранее президент России Владимир Путин призвал к смещению демилитаризованной линии на Украине, напомнил эксперт.