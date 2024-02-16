Москва, 16 февраля, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Рекомендации ЕС по поставкам дальнобойного вооружения Украине свидетельствуют о легитимизации откровенно террористических методов киевского режима. Об этом 16 февраля корреспонденту ИА Регнум заявил эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.

«С учётом того, что военно-политическое руководство Украины заявило об ориентации на оборону и действия с массированным применением дронов, рекомендации по поставкам подобного рода вооружения означают легитимизацию откровенно террористических методов киевского режима», — отметил эксперт.

Он напомнил, что ВСУ наносят удары по мирному населению.

«Видимо подобную политику и поощряет Евросоюз. Однако нужно понимать, что страны ЕС не обладают фактическим суверенитетом, это решение согласовано с США», — добавил Костикин.

Он отметил, что России необходимо расширять системы противовоздушной обороны и обязательно победить врага на поле боя, напомнив о том, что ранее президент России Владимир Путин призвал к смещению демилитаризованной линии на Украине.

Эксперт обратил внимание на то, что в настоящее время российский оборонный концерн «Алмаз-Антей» работает усиленными темпами, было заявлено о создании целой сети ПВО для автоматизированного контроля за БПЛА, то же относится и к ракетам, уточнил Костикин.

В свою очередь политолог, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин отметил, что ЕС сделал ставку на террористическую сущность киевского режима.

Чтобы его остановить, необходимо максимально далеко отодвинуть границу, нанести поражение ВСУ и лишить Киев выхода к морю. Только такие действия могут обезопасить российские мирные города, уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД Сергей Лавров заявил, что в рекомендациях ЕС о поставках Киеву сделан упор на дальнобойное оружие, способное «достать до сердца России». Он отметил, что Россия располагает данными о рекомендациях европейской внешнеполитической службы Украине. В ЕС исходят из того, что киевский режим проиграет, если продолжит вести боевые действия нынешними методами, уточнил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров заявил, что любые грузы с вооружениями для Киева, которые будут прибывать на украинскую территорию, станут для России законной целью.