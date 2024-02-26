Париж, 26 февраля, 2024, 20:22 — ИА Регнум. Страны Запада не намерены начинать «войну с русским народом» и будут работать над избежанием эскалации конфликта на Украине, заявил 26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон на открытии конференции по Украине, трансляция которой велась в официальном аккаунте Елисейского дворца на YouTube.

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«Мы все согласны с тем фактом, что мы не желаем вступать в войну с русским народом. Мы решительно намерены придерживаться сдерживания эскалации, как мы это успешно делали с начала конфликта», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее Макрон отмечал, что собирается 26 февраля встретиться с европейскими и международными чиновниками, чтобы обсудить вопрос о наращивании помощи Украине. Лидер французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо в связи с этим отметил, что Макрона следует отправить в отставку, если он вместо помощи фермерам, страдающим от сельскохозяйственного кризиса, хочет увеличить объёмы военной помощи киевскому режиму.

17 февраля Филиппо раскритиковал Макрона за выделение для Украины 3 млрд евро, напомнив, что министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр несколькими днями ранее заявил, что не может найти обещанных фермерам 150 млн евро.

24 февраля Макрон посетил сельскохозяйственную выставку в Париже. В павильон, несмотря на полицейские кордоны, прорвались сотни протестующих фермеров. Они освистать президента Франции из-за проводимой им политики. В результате начавшейся потасовки пострадали восемь правоохранителей.

Позднее президент Франции провёл незапланированную дискуссию с фермерами, которые согласились пообщаться с ним, и в ходе этого разговора заявил, что аграрный кризис не получится быстро разрешить. Макрон сослался на то, что проблемы у аграриев есть не только во Франции, а также сообщил, что утвердил план, по которому фермерам будут оказывать помощь.