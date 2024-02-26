Белгородская область, 26 февраля, 2024, 19:11 — ИА Регнум. ВСУ 26 февраля обстреляли из миномётов село Новая Таволжанка в Белгородской области, пострадали двое детей в возрасте 10 и 11 лет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Обоих пострадавших везут в больницу, отметил губернатор.

«Это мальчики 10 и 11 лет. У одного ребёнка осколочное ранение ноги, у второго — контузия. Бригадами скорой их доставляют в детскую областную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

В результате миномётного обстрела Новой Таволжанки в многоквартирном трёхэтажном доме были выбиты пять окон, кроме того, был посечён один автомобиль, отметил Гладков. Сотрудники оперативных служб работают на месте происшествия, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее 26 февраля Министерство обороны и губернатор Белгородской области сообщали о ещё нескольких атаках ВСУ на населённые пункты региона. В частности, в Старооскольском районе система ПВО сбила беспилотник ВСУ самолётного типа. Аналогичный дрон силы ПВО сбили также на подлёте к Белгороду. Кроме того, село Колотиловка подверглось атаке дрона-камикадзе.

Ранее Гладков также проинформировал, что 25 февраля ВСУ атаковали 15 населённых пунктов Белгородской области с применением артиллерии, миномётов и беспилотников, в том числе дронов-камикадзе. В результате атак повреждения получили несколько частных домов, инфраструктурный объект связи и линия электропередачи.