Москва, 26 февраля, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Американский танк Abrams в районе Авдеевки уничтожил боец 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под командованием офицера с позывным Коловрат. Об этом 26 февраля сообщается в Telegram-канале подразделения.

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Там уточнили, что Abrams поразили дроном-камикадзе и добили гранатомётом.

Lenta.ru уточняет, что первым американский танк подбил боец с позывным Рассвет.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля стало известно, что на авдеевском направлении ВС России впервые подбили американский танк M1 Abrams. Позднее информацию подтвердил советник главы ДНР Ян Гагин. Он допустил, что это именно тот танк, который Украина показала в ролике, вышедшем на телевидении до взятия российскими силами Авдеевки.

Минобороны РФ на данный момент не подтверждало данную информацию.

4 февраля украинское телевидение выпустило сюжет о боевых действиях у Авдеевки, в котором промелькнул американский танк Abrams. Отмечалось, что он принадлежит 47-й отдельной механизированной бригаде украинской армии.

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Кроме того, 7 января в Сети появились видеокадры с переданным Украине Abrams, предположительно, в зоне проведения спецоперации. Где именно были сделаны кадры, не уточнялось. На них видно, как боевая машина выезжает из леса по колее из грязи, а на танке сидят, предположительно, бойцы ВСУ.