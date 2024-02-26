Белгород, 26 февраля, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны ВС РФ днём 26 февраля уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

РИА Новости / Сергей Аверин

Для атаки противник использовал дрон самолётного типа, отметила пресс-служба ведомства.

«Около 17.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее 26 февраля в ведомстве проинформировали об уничтожении ещё одного дрона ВСУ над территорией Белгородской области.

Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее 26 февраля сообщал, что село Колотиловка подверглось атаке дронов-камикадзе ВСУ. Были сброшены осколочные боеприпасы, пострадавших в результате атаки не было, повреждения получил частный жилой дом, сообщил губернатор.

Также глава региона ранее проинформировал, что 25 февраля ВСУ атаковали 15 населённых пунктов Белгородской области с применением артиллерии, миномётов и беспилотников, в том числе дронов-камикадзе. В результате атак повреждения получили несколько частных домов, инфраструктурный объект связи и линия электропередачи.

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили в зоне проведения специальной военной операции более 60 беспилотников противника, а также две крылатые ракеты Storm Shadow и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, рассказал 26 февраля на брифинге Министерства обороны РФ официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.