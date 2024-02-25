Белгород, 25 февраля, 2024, 23:34 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожила в Белгородском районе Белгородской области украинский беспилотный аппарат самолетного типа, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу», — написал он.

Губернатор уточнил, что согласно предварительным данным, никто не пострадал, а также удалось избежать разрушений. Гладков добавил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Минобороны России в своём Telegram-канале подтвердило уничтожение дрона в Белгородской области. Это произошло примерно в 23:00 мск.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля Минобороны РФ проинформировало о трёх БПЛА, сбитых в Белгородской области. Ещё два дрона, по данным ведомства, удалось обезвредить в регионе ночью 25 февраля.

Кроме того, днём 25 февраля российские военные нейтрализовали ещё один беспилотник.

Помимо этого, ВСУ нанесли удар с использованием БПЛА по больнице в Донецке. Никто из пациентов и персонала не пострадал. В результате случившегося в здании больницы повреждено остекление.