Берлин, 22 февраля, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Немецкий парламент проголосовал против резолюции фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) о поставках Украине крылатых ракет Taurus.

(сс) ILA-boy

По информации ТАСС, против резолюции проголосовали 480 членов бундестага, за неё — 182 парламентария, ещё пятеро воздержались.

В отклонённом документе оппозиционный блок призвал правительство поддержать Киев «незамедлительными поставками» ракет Taurus и боеприпасов, взяв на себя лидерство и координацию в этом вопросе в Европе.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля издание Politico написало, что в некоторых политических кругах западных стран хотят восстановить сотрудничество с Россией после завершения конфликта на Украине. По словам журналистов издания, именно поэтому на Западе пытаются затягивать вопросы поставок Киеву ракет дальнего действия, к примеру, немецких Taurus.

Глава рабочей группы по координации помощи Украине при минобороны ФРГ генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг 5 февраля призвал Киев мобилизовать больше бойцов в ряды ВСУ. По его словам, Киеву стоит делать именно это, а не надеяться на получение от Германии чудо-оружия, как ракеты Taurus.

Глава минобороны ФРГ Борис Писториус с раздражением ответил на вопрос о поставках Киеву ракет Taurus. По его словам, Берлин не должен передавать киевским властям всё, что у него есть.

Президент России Владимир Путин в июле 2023 года заявил, что новые поставки оружия Киеву будут только усугублять конфликт. Глава государства подчеркнул, что они ничего не изменят на поле боя.