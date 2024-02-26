* внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

Москва, 26 февраля, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Второй западный окружной военный суд 26 февраля заочно приговорил актёра Кирилла Канахина (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) к пожизненному заключению.

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Канахин признан виновным в государственной измене.

«Признать Канахина виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена), назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы заочно», — зачитал судья текст приговора.

Как передавало ИА Регнум ранее, 26 февраля прокурор запросил Канахину пожизненное лишение свободы. Первые пять лет Канахин, согласно запросу, должен провести в тюрьме, остальной срок — в колонии особого режима.

26 февраля суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Канахина по существу. Оно слушалось в закрытом режиме. Суд допросил одного свидетеля. В свою очередь адвокат Канахина на заседании заявил, что преступление его подзащитного якобы не было доказано, и попросил оправдать Канахина.

По данным следствия, осуждённый находится на территории, контролируемой киевским режимом. В обвинительном заключении сказано, что Канахин, сторонник праворадикальных националистических взглядов, основанных на русофобии и идее украинского национализма, в августе 2022 года вступил в ряды так называемого «Русского добровольческого корпуса» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и участвовал в нападениях на мирных жителей и военнослужащих ВС РФ в Брянской, Белгородской и Херсонской областях.

Боевики «РДК» в марте 2023 года, проникнув на территорию Брянской области, напали на мирных жителей. Два человека были ими убиты, ещё двое, в том числе десятилетний мальчик, получили ранения. Террористы также совершили несколько диверсий. ВС РФ нанесли по боевикам артиллерийский удар и вытеснили их с территории России.