Москва, 26 февраля, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки отразили три атаки ВСУ на донецком направлении и заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщил 26 февраля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

П. служба Минобороны РФ/ТАСС

Потери противника на данном направлении за сутки составили более 420 человек, отметил Конашенков.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Курдюмовка, Андреевка и Красное Донецкой Народной Республики», — сообщил на брифинге Конашенков.

В районе Новомихайловки (ДНР) были отражены три атаки штурмовых групп ВСУ, отметил официальный представитель Минобороны. За сутки противник потерял два бронетранспортёра, артиллерийскую систему М777 и станцию контрбатарейной борьбы, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, также 26 февраля Министерство обороны сообщило об освобождении населённого пункта Ласточкино на авдеевском направлении. На данном направлении подразделения российских войск продолжили улучшать положение по переднему краю.

Кроме того, ВС РФ отразили девять атак ВСУ на купянском направлении. На южнодонецком направлении подразделения российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции. За сутки средства ПВО сбили более 60 беспилотников ВСУ, две крылатые ракеты Storm Shadow и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.