Москва, 26 февраля, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Украинские войска за сутки потеряли до 150 военных на южнодонецком направлении, Вооружённые силы РФ заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом 26 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Потери противника составили: до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы», — сказал Конашенков.

Он отметил, что подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение формированиям 128-й бригады теробороны в районах Водяного, Урожайного и Старомайорского в ДНР.

Кроме того, отражены две атаки штурмовых групп 102-й бригады теробороны около населённого пункта Марфополь Запорожской области.

Как передавало ИА Регнум, 25 февраля Конашенков сообщил, что российские военные за сутки нанесли поражение трём бригадам украинской армии на южнодонецком направлении, потери ВСУ там составили до 140 военных. Кроме того, ВС России уничтожили два танка, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, боевую машину РСЗО «Град», станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД» и склад боеприпасов ВСУ.