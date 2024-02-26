Москва, 26 февраля, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Ничего принципиального нового не было заявлено в Евросоюзе в связи с введением нового пакета антироссийских санкций. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 26 февраля журналистам.

Иван Шилов, ИА REGNUM

По словам представителя Кремля, на Западе вряд ли могут придумать что-то новое без того, чтобы очевидно не наносить вред своей экономике.

Косвенно, вы знаете, бумерангом это вредит европейской экономике. В США признали, что российская экономика в условиях санкций продемонстрировала свою устойчивость, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Совет Евросоюза 23 февраля официально утвердил 13-й пакет антироссийских санкций и опубликовал перечень из 106 физических и 88 юридических лиц, попавших под ограничения. Рестрикции введены из-за деятельности, якобы подрывающей или угрожающей «территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Они направлены на ограничение доступа России к компонентам для беспилотников. В чёрный список попали не только отечественные компании, но и юридические лица из Китая, Турции, Казахстана, Шри-Ланки, Сербии, Таиланда. Они якобы обходят действующие антироссийские санкции.

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