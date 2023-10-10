Вашингтон, 10 октября, 2023, 07:40 — ИА Регнум. Экономика России даже спустя полтора санкционных года демонстрирует такую устойчивость, что по темпам роста ВВП может обогнать Евросоюз и США. Такое заключение озвучила экономический обозреватель Патрисия Коэн в статье для газеты The New York Times.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли. Рост ВВП

Автор написала, что по прошествии 19 месяцев экономическая картина явно неоднозначная. Российская экономика оказалась гораздо более устойчивой, чем предполагали многие западные политики.

«По общему объёму производства, который может вырасти на 2,5% в этом году, Россия способна опередить Европейский союз и, возможно, даже США», — считает Коэн.

Минэкономразвития в минувшем сентябре повысило прогноз роста ВВП России в текущем году до 2,8% с 1,2%. По оценке специалистов, в ближайшие два года рост ВВП составит 2,3%, в 2026 году — 2,2%. Экономика России вырастет в 2023 году на 1,5–2,5%, в 2024-м — на 0,5–1,5%.

Как сообщало ИА Регнум, старания западных стран подорвать российскую экономику с помощью ценовых ограничений на российскую нефть и продукты из неё терпят крах.

На пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября президент России Владимир Путин заявил, что Россия полностью преодолела экономический спад 2022 года.

Путин пояснил, что это обусловлено прогнозом о росте российской экономики примерно на 2,8%.

На совещании по федеральному бюджету 18 сентября Путин заявил, что экономика страны восстановилась после санкций Запада, а ВВП вышел на досанкционный уровень 2021 года.

Позднее, 22 августа, глава государства заявил, что Россия, несмотря на пессимистические прогнозы, вошла в пятёрку крупнейших экономик мира и опередила Германию по объёму ВВП по паритету покупательской способности. Текущая бюджетная ситуация в стране устойчива и не несёт рисков, добавил президент.