Вашингтон, 25 февраля, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Российская экономика остается устойчивой, несмотря на санкции и давление со стороны Запада, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу Fox News, вышедшем 25 февраля.

The White House Джейк Салливан

Так он прокомментировал замечание журналистки о том, что по итогам 2023 года экономический рост в РФ составил 3,6% и Россия опережает по этому показателю США, а также страны Европы.

Салливан отметил, что власти США и союзники Вашингтона продолжают считать, что Россию следует ослабить. По словам советника, западные страны должны и дальше вводить ограничения против РФ и обеспечивать соблюдение действующих мер.

Как сообщало ИА Регнум, ранее газета The New York Times написала о том, что политика США по изоляции России от остального мира провалилась. В публикации говорилось о том, что в Вашингтоне хотели, чтобы компании со всего мира разорвали отношения с Москвой, однако этого не произошло, и на фоне многочисленных антироссийских санкций Москва только укрепила своё влияние.

23 февраля американский президент Джо Байден объявил, что США вводят против России более 500 новых санкций. Он связал это шаг с тем, что Россия ведёт специальную военную операцию Кроме того, он упомянул о смерти блогера Алексея Навального (внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби после этого решения Байдена заявил, что это является лишь началом и США ведут работу над дополнительными санкциями против России.