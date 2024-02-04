Лондон, 4 февраля, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Устойчивость российской экономики к санкциям ошеломила западных экономистов, которые прогнозировали катастрофический спад, пишет британская газета Financial Times.

В статье говорится, что Россия выкарабкалась из рецессии, избежав попыток Запада ограничить её доходы от продажи энергоносителей и увеличив расходы на оборону.

«Устойчивость российской экономики ошеломила многих экономистов, которые полагали, что первый раунд санкций может привести к катастрофическому спаду», — сказано в материале.

Как передавало ИА Регнум, российский президент Владимир Путин 2 февраля в ходе беседы с сотрудниками предприятий ОПК в Туле в рамках проекта «Всё для победы!» заявил, что экономика России продемонстрировала устойчивость, выдержала беспрецедентное внешнее давление и продолжает уверенно развиваться.

Тем, кто предрекал России крах и развал, стоило бы показать «известный жест». Так российский лидер в шуточной форме обратился к недоброжелателям России.

30 января МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6%. Показатель изменён в большую сторону на 1,5 процентных пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023 года.

Также, по оценке главного экономиста МВФ, в своём прогнозе по России эксперты организации учитывали ожидающееся снижение цен на нефть в мире, однако влияние данного фактора будет ограниченным.