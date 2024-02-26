Герасимов посетил командный пункт 58-й армии ЮВО в зоне спецоперации
Москва, 26 февраля, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов посетил в зоне проведения спецоперации командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Как рассказали в оборонном ведомстве, Герасимов заслушал доклад командующего 58-й общевойсковой армии ЮВО, а затем вручил бойцам награды.
«Начальник Генерального штаба ВС РФ на командном пункте заслушал доклад командующего 58-й общевойсковой армией об обстановке в зоне ответственности армии и порядке дальнейших действий объединения», — уточнили в Минобороны.
Отмечается, что после этого начальник Генштаба наградил проявивших мужество и героизм военных за выполнение задач в ходе спецоперации орденами Мужества, а также медалями «За отвагу» и «За храбрость».
Как передавало ИА Регнум, 23 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу в штабе объединённой группировки войск Вооружённых сил России вручил государственные награды участникам специальной военной операции.
Военнослужащих наградили орденами Мужества и медалями «За отвагу». Шойгу выразил благодарность бойцам за образцовое выполнение задач в ходе проведения специальной военной операции.
Глава ведомства также поздравил их с получением наград. В Минобороны также отметили, что после завершения церемонии Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов поздравили участников спецоперации с Днём защитника Отечества.
Они поблагодарили военнослужащих за добросовестную службу. Кроме того, Шойгу и Герасимов пожелали бойцам крепкого здоровья, твердого духа и новых побед.
Перед этим, 22 февраля, Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач в рамках спецоперации. Он также пожелал бойцам дальнейших успехов в их службе.
Отмечалось, что получившие награды военные выполняли задачи по взятию укрепрайонов ВСУ, уничтожали технику и личный состав украинской армии, отражали попытки украинских неонацистов вернуть утраченные позиции. При этом бойцы подчеркнули, что их награды — это заслуга подчинённых, а сами они выполняли свой долг.