Москва, 22 февраля, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции, сообщили 22 февраля в российском оборонном ведомстве.

Министерство обороны России. Кадр из видео

«Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами, высокой оценкой Родины, с высокими званиями», — заявил он.

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Шойгу также пожелал военнослужащим дальнейших успехов в службе.

Получившие награды военные выполняли задачи по взятию укрепрайонов ВСУ, уничтожали технику и личный состав украинской армии, отражали попытки украинских неонацистов вернуть утраченные позиции. При этом бойцы отметили, что их награды — это заслуга подчинённых, а сами они выполняли свой долг.

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Медаль «Золотая Звезда» учредили в 1992 году как знак отличия к званию «Герой Российской Федерации».

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года президент России Владимир Путин провёл церемонию вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России — участникам СВО. Президент поблагодарил военнослужащих за храбрость и силу духа. Страна и граждане гордятся и верят в вас, заявил российский лидер в ходе церемонии.

В декабре Путин также отмечал, что уровень поддержки бойцов, участвующих в спецоперации, со стороны сограждан является беспрецедентно высоким.