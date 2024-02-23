Москва, 23 февраля, 2024, 06:12 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в штабе объединенной группировки войск Вооружённых сил России вручил государственные награды участникам специальной военной операции, сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Военнослужащих наградили орденами Мужества и медалями «За отвагу». Шойгу выразил благодарность бойцам за образцовое выполнение задач в ходе проведения специальной военной операции (СВО).

Глава ведомства также поздравил их с получением наград. В Минобороны также отметили, что после завершения церемонии Шойгу и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов поздравили участников спецоперации с Днём защитника Отечества.

Они поблагодарили военнослужащих за добросовестную службу. Кроме того, Шойгу и Герасимов пожелали бойцам крепкого здоровья, твердого духа и новых побед.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3869271" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач в рамках спецоперации. Он также пожелал бойцам дальнейших успехов в их службе.

23 февраля Минобороны РФ проинформировало о том, что Шойгу распорядился организовать праздничные салюты по случаю Дня защитника Отечества. Они прогремят в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в других городах, где расположены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий.