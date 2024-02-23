Шойгу вручил государственные награды участникам спецоперации
Шойгу в штабе объединенной группировки войск вручил госнаграды участникам СВО
Москва, 23 февраля, 2024, 06:12 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в штабе объединенной группировки войск Вооружённых сил России вручил государственные награды участникам специальной военной операции, сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
Военнослужащих наградили орденами Мужества и медалями «За отвагу». Шойгу выразил благодарность бойцам за образцовое выполнение задач в ходе проведения специальной военной операции (СВО).
Глава ведомства также поздравил их с получением наград. В Минобороны также отметили, что после завершения церемонии Шойгу и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов поздравили участников спецоперации с Днём защитника Отечества.
Они поблагодарили военнослужащих за добросовестную службу. Кроме того, Шойгу и Герасимов пожелали бойцам крепкого здоровья, твердого духа и новых побед.
Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач в рамках спецоперации. Он также пожелал бойцам дальнейших успехов в их службе.
23 февраля Минобороны РФ проинформировало о том, что Шойгу распорядился организовать праздничные салюты по случаю Дня защитника Отечества. Они прогремят в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в других городах, где расположены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий.