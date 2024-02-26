Эр-Рияд, 26 февраля, 2024, 05:54 — ИА Регнум. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Это первый визит уровня председателя Госдумы в Королевство. Вместе с Володиным в страну прилетела делегация депутатов Госдумы.

Помимо Володина, в Саудовскую Аравию прибыли вице-спикер нижней палаты Александр Бабаков, председатели комитетов Госдумы по международным делам и аграрным вопросам Леонид Слуцкий и Владимир Кашин, а также глава комитета ГД по бюджету Андрей Макаров.

Кроме того, в состав делегации вошли руководитель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, председатель комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева, глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев, руководитель комитета промышленности и торговли нижней палаты российского парламента Владимир Гутенев.

В Эр-Рияде запланирована встреча председателя Госдумы РФ с председателем консультативного совета Королевства Абдаллой Аль Аш-Шейхом.

Также вместе с Володиным прилетели замглавы комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев, первый замглавы ГД комитета по бюджету Глеб Хор, первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина, член комитета по торговле Владимир Иванов и глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря президент России Владимир Путин побывал с визитом в Саудовской Аравии. Он провёл переговоры с наследным принцем, председателем совета министров королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

8 декабря газета The Financial Times со ссылкой на британских чиновников написала о том, что наследный принц Саудовской Аравии перенёс свою поездку в Британию незадолго до визита Путина в Эр-Рияд. Лондон несколько месяцев обсуждал поездку с арабским королевством и планировал, что он прилетит, предварительно, 3 декабря.

10 декабря председатель совета директоров Центра исследований и исламоведения, саудовский принц Турки Аль-Фейсал заявил в беседе с «РИА Новости» о том, что визит Путина в Саудовскую Аравию и переговоры с руководством этой страны являются доказательством того, что между двумя странами сформировались прочные взаимоотношения.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что экономическое сотрудничество России с партнёрами с Ближнего Востока в настоящее время не может быть полностью публичным из-за большого количества стран-недоброжелателей.