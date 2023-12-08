В Саудовской Аравии отложили поездку кронпринца в Лондон ради визита Путина
FT: Саудовская Аравия перенесла поездку кронпринца в Лондон перед визитом Путина
Вашингтон, 8 декабря, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд перенёс свою поездку в Великобританию незадолго до визита президента России Владимира Путина в Эр-Рияд, пишет Financial Times со ссылкой на британских чиновников.
«Саудовская Аравия отложила планы визита Мухаммеда бен Салмана в Лондон незадолго до того, как наследный принц принял Владимира Путина в Эр-Рияде», — пишет газета.
Как отмечает издание, британские и саудовские чиновники обсуждали визит в Британию в течение нескольких месяцев, в Лондоне прорабатывали дату 3 декабря. Однако на прошлой неделе предварительный план был отложен.
Как передавало ИА Регнум, 6 декабря президент России совершил визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Сначала Путин прибыл с визитом в столицу Абу-Даби на встречу с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Стороны провели встречу с участием делегаций за рабочим завтраком, а также в формате тет-а-тет.
Вечером того же дня глава российского государства прилетел в Эр-Рияд. В начале переговоров он заявил, что ничто не может помешать развитию дружеских отношений России и Саудовской Аравии.
Ранее в своей публикации обозреватели американского агентства Bloomberg отметили, что визит Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ говорит о провале усилий США и ЕС по изоляции Москвы в мире.