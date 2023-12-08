Вашингтон, 8 декабря, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд перенёс свою поездку в Великобританию незадолго до визита президента России Владимира Путина в Эр-Рияд, пишет Financial Times со ссылкой на британских чиновников.

Алексей Никольский/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд

«Саудовская Аравия отложила планы визита Мухаммеда бен Салмана в Лондон незадолго до того, как наследный принц принял Владимира Путина в Эр-Рияде», — пишет газета.

Как отмечает издание, британские и саудовские чиновники обсуждали визит в Британию в течение нескольких месяцев, в Лондоне прорабатывали дату 3 декабря. Однако на прошлой неделе предварительный план был отложен.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3851556" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Встреча Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря президент России совершил визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Сначала Путин прибыл с визитом в столицу Абу-Даби на встречу с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Стороны провели встречу с участием делегаций за рабочим завтраком, а также в формате тет-а-тет.

Вечером того же дня глава российского государства прилетел в Эр-Рияд. В начале переговоров он заявил, что ничто не может помешать развитию дружеских отношений России и Саудовской Аравии.

Ранее в своей публикации обозреватели американского агентства Bloomberg отметили, что визит Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ говорит о провале усилий США и ЕС по изоляции Москвы в мире.