Москва, 10 декабря, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Экономическое сотрудничество России с партнёрами с Ближнего Востока сейчас не может быть полностью публичным из-за огромного количества стран-недоброжелателей, заявил 10 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Дмитрий Коротаев/ИЗВЕСТИЯ Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

«Экономическое сотрудничество, при всей заинтересованности, не может сейчас быть полностью публичным, потому что огромное количество недоброжелателей и огромное количество стран, которые хотят оказывать давление на нас, на наших партнёров», — отметил он, добавив, что поэтому нужно соблюдать определённый режим дискретности.

Также представитель Кремля заявил, что контакты с ОАЭ и Саудовской Аравией в ходе поездки президента России Владимира Путина показали широкие перспективы для взаимодействия.

«Внимание многих в мире и особенно в самом регионе было приковано к этим контактам Путина. И Эмираты, и королевство Саудовская Аравия — это очень важные наши партнёры в арабском мире», — сказал он.

Песков подчеркнул, что эти страны играют одну из главных ролей в деле стабилизации международных рынков энергоносителей, и которые так или иначе оказывают огромное влияние на все региональные дела.

«Контакты эти показали, что перспективы широкие, политическая воля со всех сторон присутствует к дальнейшему развитию отношений, поэтому работы непочатый край», — заключил пресс-секретарь российского лидера.

Как передавало ИА Регнум, Путин 6 декабря прибыл с визитом в ОАЭ для переговоров с президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. По случаю начала визита небо Абу-Даби окрасилось в цвета флага России. В ходе встречи Путин по-арабски поблагодарил лидера ОАЭ за тёплый приём. Стороны провели встречу с участием делегаций за рабочим завтраком, а также в формате тет-а-тет

После визита в ОАЭ российский лидер отправился в Саудовскую Аравию для переговоров с наследным принцем, председателем совета министров Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Лидеры двух стран обсудили взаимодействие в многосторонних форматах. Особое внимание уделялось вопросам энергетики. Переговоры продлились более трёх часов. В начале беседы российский лидер заявил, что ничто не может помешать развитию дружеских отношений Москвы и Эр-Рияда.