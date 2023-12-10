Эр-Рияд, 11 декабря, 2023, 00:44 — ИА Регнум. Прошедший недавно визит российского президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию и переговоры с руководством этой страны являются доказательством того, что между двумя странами сформированы прочные взаимоотношения. Об этом «РИА Новости» заявил 10 декабря председатель совета директоров Центра исследований и исламоведения, саудовский принц Турки Аль-Фейсал.

Kremlin.ru Владимир Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд

«Между нашими странами сложились глубинные, доверительные отношения. Совместное заявление сторон по результатам встречи, опять же, свидетельствует о том, что наши отношения востребованы и будут развиваться», — заверил Аль-Фейсал.

По его словам, позиции России и Саудовской Аравии, в том числе в части решения ряда международных проблем, совпадают.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 6 декабря совершил визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Россия и Саудовская Аравия будут расширять сотрудничество в области энергетики и обороны ради достижения общих интересов двух стран. Об этом говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Визит наследного принца Саудовской Аравии в Великобританию был отложен перед тем, как в Эр-Рияд прибыл Владимир Путин.