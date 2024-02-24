Белгород, 24 февраля, 2024, 22:20 — ИА Регнум. Российские военные вечером 24 февраля нейтрализовали ещё один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Белгородской области, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

«Около 21:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Это уже третья попытка атаки дроном в Белгородской области, о которой проинформировало оборонное ведомство 24 февраля. Ранее Минобороны объявляло с битых украинских БПЛА в регионе один раз днём и один раз вечером по московскому времени.

Кроме того, утром 24 февраля министерство написало о том, что в ночное время силы противовоздушной обороны обезвредили два дрона в Липецкой области, а также по одному в Курской и Тульской.