Киев, 25 февраля, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Украинский журналист Сергей Сидоренковыразил недовольство бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, утверждая, что Великобритания относится к Украине как к «стране третьего мира».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Самая серьезная проблема, которая у нас есть — это визовая политика. Нас до сих пор считают «страной третьего мира», — заявил репортёр издания «Европейская правда», беря интервью у Джонсона.

По мнению журналиста, это во многом мешает украинцам получать британские визы.

В свою очередь экс-премьер Великобритании переадресовал этот вопрос министерству внутренних дел. Он также подчеркнул, что сейчас большое число украинцев находится в Соединенном Королевстве.

Как передавало ИА Регнум, Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в январе сообщил, что Украину покинули около 6,3 млн жителей. Так, в Великобритании порядка 15 тысяч украинских беженцев стали бездомными. В Британии действует спонсорская программа, по которой беженцам с Украины для въезда в страну нужно иметь приглашение от британцев, благотворительных организаций или общин, гарантирующих проживание. За это государство им платит от $445 до $635 в месяц. Однако британские семьи-спонсоры разрывают с ними договорённости.

Помимо этого, беженцы с Украины, в том числе высококвалифицированные, не могут найти работу в Великобритании. Из-за языкового барьера и долгого процесса переаттестации многие украинские специалисты соглашаются на любую работу, чтобы свести концы с концами.

В странах ЕС также наблюдается усталость от беженцев с Украины. Почти половина жителей Германии сочло поддержку беженцев с Украины в Германии избыточной. Немцы также считают, что украинские беженцы не смогли интегрироваться в немецкое общество. В январе оппозиция в Германии даже потребовала отправить украинских беженцев на родину. Украинскими беженцами также недовольны в Польше. В январе там сообщали, что из-за беженцев в стране вырос уровень преступности.