Лондон, 23 февраля, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Более 15 тысяч украинских беженцев, выехавших в Великобританию, стали бездомными. Это составило 7,5% от их общего числа (около 200 тысяч), сообщила 23 февраля газета The Telegraph, ссылаясь на информацию министерства регионального развития и жилищного строительства королевства.

Иван Шилов ИА Регнум

«С июня 2022 года по меньшей мере каждый четырнадцатый украинский беженец стал бездомным после разрыва или прекращения отношений с семьями-спонсорами», — говорится в публикации.

В Великобритании действует спонсорская программа, по которой беженцам с Украины для въезда в страну нужно иметь приглашение от британцев, благотворительных организаций или общин, гарантирующих проживание. За это государство платит от £350 до £500 фунтов (от $445 до $635) в месяц.

В издании объяснили, что украинцы становятся бездомными, так как многие из тех, кто согласился принять беженцев, через какое-то время отказываются продолжать предоставлять им жильё. Изначально спонсоры берут обязательство на полгода, потом могут отказаться продлевать оказание помощи.

Газета The Guardian в ноябре 2023 года предупреждала, что тысячи беженцев могут оказаться зимой бездомными из-за того, что государство выделяет недостаточно средств на их содержание. В издании сообщили о росте на 13% за год количества заявок на получение помощи бездомным.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в январе 2024 года сообщил, что Украину покинули около 6,3 млн жителей. Он отметил, что их массовое возвращение не наблюдается.