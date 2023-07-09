Вашингтон, 9 июля, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Беженцы с Украины, в том числе высококвалифицированные, не могут найти работу в Великобритании и вынуждены возвращаться обратно, пишет The New York Times.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

«Я потерял всё», — сказал работавший на Украине хирургом-травматологом.

Ранее мужчина разгружал товар в одном из лондонских супермаркетов, но теперь он снова безработный.

«Если здесь ничего не получится, придётся вернуться туда, где нас ценят», — добавил беженец, имея в виду Украину.

Отмечается, что из-за языкового барьера и долгого процесса переаттестации многие покинувшие Украину специалисты перестали работать в сфере медицины, соглашаясь на любую работу, просто чтобы свести концы с концами, говорится в статье.

Как сообщало ИА Регнум, в Финляндии украинские беженцы всё чаще стали отказываться трудоустраиваться на сезонные работы по сбору ягод — они боятся остаться без соцпособий.

А украинские беженцы, проживающие в польском городе Познани, обратились к губернатору Михаилу Зелинскому с просьбой пощадить и разрешить им остаться в одном из общежитий.