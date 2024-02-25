Ватикан, 25 февраля, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Конфликт на Украине нужно урегулировать дипломатическим путём, заявил 25 февраля в воскресном обращении к верующим папа Римский Франциск.

РИА Новости / Илья Питалев

Он заявил, украинский конфликт затянулся.

«Вновь призываю к тому, чтобы обрести гуманность, которая позволит создать условия для дипломатического решения в поиске справедливого надёжного мира», — заявил Франциск.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 20 февраля в очередной раз напомнил позицию Москвы по ситуации на Украине и переговорам: российское руководство никогда от переговоров не отказывалось, им препятствует украинская сторона.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 4 октября 2022 года подписал указ, вводящий в действие решение СНБО о невозможности переговоров Путиным. Этот указ действует по сей день.

Украина предлагает свой вариант — так называемую «формулу мира», о несостоятельности которой неоднократно заявляли в Москве. Запад продвигает её как безальтернативный вариант достижения мира.

В интервью с американским журналистам Такером Карлсоном Путин заявил, что Россия и Украина всё равно договорятся.