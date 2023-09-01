Москва, 1 сентября, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Предложения президента Украины Владимира Зеленского, известные как «формула мира», абсолютно неадекватны. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил 1 сентября на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

Кадр из видео

По его словам, в эту формулу, которую Запад провозгласил единственной основой для урегулирования украинского кризиса, упакованы, «как яблоки и апельсины», десять пунктов. Даже не яблоки и апельсины, а совсем другие продукты, уточнил министр.

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«Мало кто это всерьёз воспринимал, но одержимость Запада нас сдержать и победить проявилась в том, что эта абсолютно неадекватная бумага стала частью официальной позиции Запада, которую он начинает продвигать наперсточными, грязными, нечистоплотными методами», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил 31 августа, что Евросоюз не рассматривает никакие другие предложения по урегулированию украинского конфликта, кроме так называемого мирного плана Зеленского.

Лавров в тот же день, обсудив ситуацию вокруг Украины со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, назвал «формулу Зеленского» неприемлемой, ультимативной и заведомо провальной инициативой. По его словам, имеют место попытки подмены любого серьёзного разговора об обеспечении в Европе «равной, неделимой безопасности».

Президент Владимир Путин не раз заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, которые могут привести к миру на Украине. По его словам, ключ к решению проблемы Украины находится у Запада.