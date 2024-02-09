Москва, 9 февраля, 2024, 04:16 — ИА Регнум. Россия и Украина рано или поздно договорятся, а отношения между их народами всё равно придут в норму, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью, опубликованном на сайте американского журналиста Такера Карлсона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Было бы смешно, если бы не было так грустно. Эта бесконечная мобилизация на Украине, истерика, внутренние проблемы, всё это… Рано или поздно всё равно мы договоримся», — сказал российский лидер.

Вместе с тем глава государства признал, что на это понадобится много времени.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля 2023 года Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия не ведёт бои с украинским народом. Он отметил, что население Украины стало заложником киевского режима и западных хозяев Киева.

В конце августа 2023 года американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс отметил, что США создали все предпосылки к началу спецоперации на Украине задолго до президентства Путина. Эксперт пояснил, что основанием для этого послужила убеждённость Вашингтона в концепции однополярного мира.

5 февраля американская журналистка Кэндис Оуэнс напомнила, что президент России не раз называл причины начала украинского конфликта. Она призвала Запад прислушаться к словам Путина.