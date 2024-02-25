Москва, 25 февраля, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки уничтожили на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции танк и артиллерийскую систему производства США М777 украинской армии. Потери Вооружённых сил Украины в живой силе составили до 180 бойцов. Об этом 25 февраля на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Кроме того, российские подразделения отразили четыре атаки украинской армии в районе железнодорожной станции Синьковка в Харьковской области.

«На купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 143-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ», ― доложил Конашенков.

Удары по позициям украинской армии российские силы нанесли в районах Приколотного в Харьковской области и Терн в ДНР.

«Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, танк, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица М198 производства США, а также орудие Д-20», ― добавил представитель Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки 23 февраля российские военные нанесли комплексные удары по ВСУ в Работине и Вербовом на херсонском направлении. Суточные потери украинской армии составили до 35 военнослужащих. На этом направлении российские военные ликвидировали артиллерийскую систему М777 американского производства, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

В тоже время на купянском направлении российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих. Также российские силы отразили на этом направлении три контратаки украинской армии в районе Синьковки в Харьковской области. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли огневое поражение подразделениям 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ.