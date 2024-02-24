Москва, 24 февраля, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки нанесли комплексные удары по ВСУ в Работине и Вербовом на херсонском направлении, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Нанесено комплексное огневое поражение <…> в районах населённых пунктов Работино и Вербовое в Запорожской области», — заявил генерал-лейтенант.

В ведомстве также сообщили, что суточные потери противника составили до 35 военнослужащих. На этом направлении российские военные ликвидировали артиллерийская система М777 американского производства США, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

Помимо этого, за минувшие сутки Вс России уничтожили полевой склад с боеприпасами ВСУ.

Как 24 февраля сообщало ИА Регнум, российские военные за сутки уничтожили САУ «Гвоздика» ВСУ на купянском направлении. Суточные потери ВСУ на этом направлении составили до 55 военнослужащих.

Бойцы ВС России сбили два самолёта МиГ-29 в зоне СВО. В Минобороны также сообщили, что в течение суток российские средства ПВО перехватили управляемую авиационную бомбу JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожили 92 украинских БПЛА.